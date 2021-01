Lavoro, nei primi 10 mesi 2020 assunzioni in calo del 31% (Di giovedì 21 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Le assunzioni attivate dai datori di Lavoro privati nei primi dieci mesi del 2020 sono state 4.347.000, con una forte contrazione rispetto allo stesso periodo del 2019 (-31%) dovuta agli effetti dell’emergenza legata alla pandemia da Covid-19 che ha determinato la caduta della produzione e dei consumi. Il calo, secondo i dati Inps, ha riguardato tutte le tipologie contrattuali, risultando però più accentuato per le assunzioni con contratti di Lavoro a termine (somministrati, intermittenti, a tempo determinato). Le trasformazioni da tempo determinato sono risultate 424.000, anch’esse in flessione rispetto allo stesso periodo del 2019 (-31%). Le cessazioni nel complesso sono state 4.657.000, in forte diminuzione rispetto allo stesso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 21 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Leattivate dai datori diprivati neidiecidelsono state 4.347.000, con una forte contrazione rispetto allo stesso periodo del 2019 (-31%) dovuta agli effetti dell’emergenza legata alla pandemia da Covid-19 che ha determinato la caduta della produzione e dei consumi. Il, secondo i dati Inps, ha riguardato tutte le tipologie contrattuali, risultando però più accentuato per lecon contratti dia termine (somministrati, intermittenti, a tempo determinato). Le trasformazioni da tempo determinato sono risultate 424.000, anch’esse in flessione rispetto allo stesso periodo del 2019 (-31%). Le cessazioni nel complesso sono state 4.657.000, in forte diminuzione rispetto allo stesso ...

AzzolinaLucia : Solidarietà alla Sindaca di Torino @c_appendino per le minacce nei suoi confronti comparse nella notte. Il suo lavo… - LuigiBrugnaro : Auguri di buon lavoro a @JoeBiden. Nei prossimi giorni inviterò ufficialmente, a nome del @comunevenezia, il 46º Pr… - MediasetTgcom24 : Lavoro, Inps: nei primi 10 mesi del 2020 assunzioni a -31% #lavoro - PinoZucchi : @MatteoCovarell1 Nemmeno a me, ma è ciò che ci è consentito fare per il momento. Restare nei confini comunali e non… - Alpj90 : RT @MediasetTgcom24: Lavoro, Inps: nei primi 10 mesi del 2020 assunzioni a -31% #lavoro -