In elicottero per la polenta Scoppia il caso sui divieti | cosa è successo

Tre imprenditori, lo scorso sabato, hanno eluso i controlli raggiungendo i piani di Artavaggio, zona arancione, con l'elicottero Lo scorso sabato mattina, 16 gennaio, sui piani di Artavaggio, in provincia di Lecco, non è passato inosservato l'arrivo di ben tre elicotteri al rifugio Nicola. In ognuno di questi era presente, oltre ovviamente al pilota, una persona per ciascun velivolo. L'abitudine di arrivare in elicottero, invece di utilizzare la motoslitta, il quad o più semplicemente le ciaspole o la funivia, come racconta anche il proprietario del locale dove i tre imprenditori hanno consumato il pasto, non è nulla di strano. A dire il vero, quando il tempo lo permette, si tratta di una pratica piuttosto usuale, cominciata negli anni '80 da un amico, conosciuto durante gli anni del militare, del precedente ...

«Sorvolando» i divieti prendono tre elicotteri per mangiare la polenta al rifugio

È sabato 16 gennaio. Tre elicotteri atterrano ai Piani di Arvataggio, col sole che splende alto. A bordo ci sono persone che hanno deciso di fare una 'pausa pranzo alternativa': un viaggio ad alta quo ...

