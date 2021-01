Flavio Insinna sconvolto, cosa gli scappa di bocca: ghigliottina? Un clamoroso trionfo a L'Eredità (Di giovedì 21 gennaio 2021) Colpo di scena a L'Eredità, con Flavio Insinna che non si è limitato a incoronare un nuovo campione, ma lo ha anche visto trionfare al primo colpo alla ghigliottina. Un'impresa davvero notevole, che ha indotto il conduttore di Rai1 ad esclamare “O Dio!”. Il giovane campione si chiama Leonardo e ha impressionato tutti riuscendo a indovinare la risposta corretta senza troppi problemi, portando quindi a casa il montepremi di 28.750 euro tra l'incredulità geniale. La risposta vincente della ghigliottina di stasera, giovedì 21 gennaio, era “immagine” e per questo Insinna si è rivolto al campione così: “Eccola qua l'immagine di questo ragazzo che ha vinto alla sua prima ghigliottina!”. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Colpo di scena a L', conche non si è limitato a incoronare un nuovo campione, ma lo ha anche visto trionfare al primo colpo alla. Un'impresa davvero notevole, che ha indotto il conduttore di Rai1 ad esclamare “O Dio!”. Il giovane campione si chiama Leonardo e ha impressionato tutti riuscendo a indovinare la risposta corretta senza troppi problemi, portando quindi a casa il montepremi di 28.750 euro tra l'incredulità geniale. La risposta vincente delladi stasera, giovedì 21 gennaio, era “immagine” e per questosi è rivolto al campione così: “Eccola qua l'immagine di questo ragazzo che ha vinto alla sua prima!”.

