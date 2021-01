De Laurentiis: «Cessione Milik? Perché pensavate non si sbloccasse?» – VIDEO (Di giovedì 21 gennaio 2021) Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato all’uscita da Palazzo Parigi: queste le parole del numero uno del club Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato all’uscita da Palazzo Parigi. Queste le sue parole. «Non abbiamo concluso, saremo qui 27 e 28 per chiudere, è inutile che parliamo. Cessione Milik? Perchè pensavate che non si sbloccasse?» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Aurelio De, presidente del Napoli, ha parlato all’uscita da Palazzo Parigi: queste le parole del numero uno del club Aurelio De, presidente del Napoli, ha parlato all’uscita da Palazzo Parigi. Queste le sue parole. «Non abbiamo concluso, saremo qui 27 e 28 per chiudere, è inutile che parliamo.? Perchèche non si?» Leggi su Calcionews24.com

titty_napoli : RT @ONadde: La cessione di #milik all'OM a 5 mesi dalla scadenza del contratto per una cifra che supera i 10 milioni più bonus sulle vendit… - ONadde : La cessione di #milik all'OM a 5 mesi dalla scadenza del contratto per una cifra che supera i 10 milioni più bonus… - NCN_it : #SKY – #NAPOLI, PASSI AVANTI PER LA CESSIONE DI #MILIK: #DELAURENTIIS HA DECISO DI RINUNCIARE ALLA CAUSA CONTRO IL… - infoitsport : Sky - Milik al Marsiglia, incredibile: una causa da 1MLN di euro di De Laurentiis contro il polacco ne blocca la ce… - infoitsport : ULTIM’ORA SKY: “De Laurentiis blocca la cessione di Milik al Marsiglia!” – I motivi -