Covid-19, i dati dell'Asl: 41 positivi su 371 tamponi (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L'Asl ha reso noti i dati relativi alla giornata di oggi sull'analisi dei tamponi. Su 371 pazienti testati 41 sono risultati positivi. Sono inoltre 49 i cittadini considerati guariti, si registra contestualmente un decesso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

