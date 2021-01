Covid: 14.078 nuovi casi e 521 morti (Di giovedì 21 gennaio 2021) In crescita in Italia i nuovi casi di Covid 19: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, quelli rilevati nelle ultime 24 ore sono 14.078 rispetto ai 13.571 di ieri; in lieve calo i tamponi che, tra molecolari e antigenici, sono stati 267.567 rispetto ai 279.762 di ieri. Il tasso positivi/test sale al 5,2% dopo il 4,8% di ieri. Le vittime delle ultime 24 ore sono state 521 (ieri 524), per un totale di 84.202. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 21 gennaio 2021) In crescita in Italia idi19: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, quelli rilevati nelle ultime 24 ore sono 14.078 rispetto ai 13.571 di ieri; in lieve calo i tamponi che, tra molecolari e antigenici, sono stati 267.567 rispetto ai 279.762 di ieri. Il tasso positivi/test sale al 5,2% dopo il 4,8% di ieri. Le vittime delle ultime 24 ore sono state 521 (ieri 524), per un totale di 84.202.

IlFattoNisseno : Covid in Italia: 14.078 nuovi casi, rapporto test-positivi al 5,2 per cento e 521 morti nelle ultime 24 ore - blogLinkes : Covid: 14.078 positivi, i morti 521. Il tasso di positività sale al 5,2% - Filo2385Filippo : RT @rtl1025: ?? Sono 14.078 i nuovi casi di #Covid nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 2.422.728. Le vittime s… - Agenzia_Ansa : #Covid, il bollettino di oggi: 14.078 positivi, 521 morti. Il tasso di positività sale al 5,2%. Continua il calo d… - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Sono 14.078 i nuovi casi di #Covid nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 2.422.728. Le vittime s… -