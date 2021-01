Conferenza stampa Mandzukic: «Io e Ibra per combattere ed incutere timore» (Di giovedì 21 gennaio 2021) Mario Mandzukic, attaccante del Milan, ha parlato nella sua Conferenza stampa di presentazione. Ecco le parole del centravanti croato Mario Mandzukic ha parlato in Conferenza stampa. Ecco le sue prime parole da calciatore del Milan. MILAN – «Sono molto felice di essere al Milan, mi stavo preparando per questa opportunità, ho visto una bella atmosfera qui a Milanello con il gruppo e il mister, sono primi in classifica ed è importante per me essere pronto per la squadra per fare il meglio». IbraHIMOVIC – «Io e Zlatan abbiamo tante gare nelle gambe e siamo esperti, è importante incutere timore e proteggere i compagni e poi combattere, come fanno tutti nel gruppo». CONTRO L’ATALANTA – «Mi stavo preparando da diversi mesi, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Mario, attaccante del Milan, ha parlato nella suadi presentazione. Ecco le parole del centravanti croato Marioha parlato in. Ecco le sue prime parole da calciatore del Milan. MILAN – «Sono molto felice di essere al Milan, mi stavo preparando per questa opportunità, ho visto una bella atmosfera qui a Milanello con il gruppo e il mister, sono primi in classifica ed è importante per me essere pronto per la squadra per fare il meglio».HIMOVIC – «Io e Zlatan abbiamo tante gare nelle gambe e siamo esperti, è importantee proteggere i compagni e poi, come fanno tutti nel gruppo». CONTRO L’ATALANTA – «Mi stavo preparando da diversi mesi, ...

Mario Mandzukic ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue prime parole da calciatore del Milan. MILAN – «Sono molto felice di essere al Milan, mi stavo preparando per questa opportunità, ho visto ...

