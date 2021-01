Carolyn Smith svela l’esito degli esami per il tumore: “C’è una cattiva notizia” (Di giovedì 21 gennaio 2021) 6 minuti intensi e toccanti per spiegare ai suoi fan gli sviluppi della sua battaglia contro la malattia, un cancro al seno che la vede combattere come una guerriera. Dura 6 minuti il video Instagram di Carolyn Smith, che aggiorna sulle sue condizioni e sull’esito degli esami per il tumore che l’ha colpita tempo fa. La coreografa, volto amatissimo di Ballando con le Stelle, traccia i contorni delle novità emerse dopo i controlli. Fortunatamente una buona notizia, ma ce n’è anche una cattiva che non la fa stare ancora tranquilla. Carolyn Smith: “Non c’è segno del tumore, ma c’è una cattiva notizia“ Carolyn Smith ha parlato delle ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 21 gennaio 2021) 6 minuti intensi e toccanti per spiegare ai suoi fan gli sviluppi della sua battaglia contro la malattia, un cancro al seno che la vede combattere come una guerriera. Dura 6 minuti il video Instagram di, che aggiorna sulle sue condizioni e sulper ilche l’ha colpita tempo fa. La coreografa, volto amatissimo di Ballando con le Stelle, traccia i contorni delle novità emerse dopo i controlli. Fortunatamente una buona, ma ce n’è anche unache non la fa stare ancora tranquilla.: “Non c’è segno del, ma c’è unaha parlato delle ...

stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Carolyn Smith ha buone e cattive notizie: 'Non c'è più segno del tumore, ma non è finita purtroppo...' #carolynsmith… - MediasetTgcom24 : Carolyn Smith ha buone e cattive notizie: 'Non c'è più segno del tumore, ma non è finita purtroppo...'… - zazoomblog : Carolyn Smith la sua lotta contro il tumore: “Speravo ma..” - #Carolyn #Smith #lotta #contro - infoitcultura : Carolyn Smith, dopo l’esito dell’ultima tac rivela “Sono rimasta in silenzio perché ero troppo giù ma ora vi dico c… - Gresy73 : RT @zazoomblog: Carolyn Smith dopo l’esito dell’ultima tac rivela “Sono rimasta in silenzio perché ero troppo giù ma ora vi dico che … - #… -