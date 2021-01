Agropoli | si dimette il consigliere comunale Maristella Buonora

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Un fulmine a ciel sereno: nelle ultime ore si è dimessa, eletta al Consiglionella Lista ‘Oltre’. A quanto si apprende, i motivi della decisione non sarebbero riconducibili ad un dissenso nei confronti dell’Amministrazione. Al posto della dimissionaria entrerà il primo dei non eletti, ovvero Bruno Bufano che aveva ottenuto 169 preferenze alle amministrative del 2017. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

InfoCilentoWeb : #Agropoli: si dimette il consigliere Maristella Buonora #AgropoliNotizie #Cilento #CilentoNotizie… -

Ultime Notizie dalla rete : Agropoli dimette

anteprima24.it

Agropoli (Sa) – Un fulmine a ciel sereno: nelle ultime ore si è dimessa Maristella Buonora, eletta al Consiglio Comunale nella Lista ‘Agropoli Oltre’. A quanto si apprende, i motivi della decisione no ...Novità in seno al consiglio comunale di Agropoli. Si è dimessa Maristella Buonora, eletta nella lista Agropoli Oltre. Non sono stati ufficializzati i motivi della decisione, ma la scelta non sarebbe d ...