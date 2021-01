Affitti, i contributi sono ancora in mano a Comuni e Regioni: eppure basterebbe un click! (Di giovedì 21 gennaio 2021) Che fine hanno fatto le risorse stanziate dal Governo e approvate in Parlamento nel corso del 2020? Un po’ di cronistoria: 1. Con il decreto 6 maggio 2020 vengono ripartiti alle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano 60 milioni di euro della dotazione 2020 del fondo contributo affitto. 2. Con il decreto 23 giugno 2020 vengono ripartiti alle Regioni i 46,1 milioni di euro del fondo morosità incolpevole relativi al 2019. 3. Con il decreto 6 agosto 2020 vengono ripartiti alle Regioni 9,5 milioni di euro del fondo morosità incolpevole relativi all’anno 2020. 4. Con il decreto 12 agosto 2020 sono stati ripartiti alle Regioni i 160 milioni di euro stanziati con il decreto Rilancio. 5. Infine con la legge di bilancio per il 2021-2023 vengono stanziati 210 milioni di euro per l’anno 2021 e 230 milioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Che fine hanno fatto le risorse stanziate dal Governo e approvate in Parlamento nel corso del 2020? Un po’ di cronistoria: 1. Con il decreto 6 maggio 2020 vengono ripartiti allee province autonome di Trento e Bolzano 60 milioni di euro della dotazione 2020 del fondo contributo affitto. 2. Con il decreto 23 giugno 2020 vengono ripartiti allei 46,1 milioni di euro del fondo morosità incolpevole relativi al 2019. 3. Con il decreto 6 agosto 2020 vengono ripartiti alle9,5 milioni di euro del fondo morosità incolpevole relativi all’anno 2020. 4. Con il decreto 12 agosto 2020stati ripartiti allei 160 milioni di euro stanziati con il decreto Rilancio. 5. Infine con la legge di bilancio per il 2021-2023 vengono stanziati 210 milioni di euro per l’anno 2021 e 230 milioni ...

Ultime Notizie dalla rete : Affitti contributi Affitti, i contributi sono ancora in mano a Comuni e Regioni: eppure basterebbe un click! Il Fatto Quotidiano Rette nidi e affitti. Rossi (PD): da Riccione polemiche pretestuose

Nadia Rossi, consigliere regionale del PD; risponde alle alle accuse rivolte dal Comune di Riccione sulle questioni delle rette dei nidi (vedi notizia) e dei contributi per l’affitto (vedi altra notiz ...

Gargnano: aiuti per chi paga l’affitto

Il Comune ha pubblicato un avviso per interventi volti al mantenimento dell’abitazione in locazione anche in relazione all'emergenza sanitaria da covid-19.Il bando per ottenere i contributi è rivolto ...

