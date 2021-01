Vaccino, Lopalco: “Previsto taglio dosi Pfizer anche nelle prossime settimane” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) BARI – “Purtroppo non abbiamo buone notizie perché come sapete la Pfizer che è l’unica produttrice in questo momento di un vaccino anti covid aveva già annunciato per questa settimana un taglio che se fosse rimasto tale sarebbe stato poco preoccupante e noi avevamo già il piano di contingenza per comunque garantire le seconde dosi, per continuare le prime dosi nelle Rsa. Proprio ieri sera è arrivata la cattiva notizia che questo taglio nelle dosi continuerà probabilmente anche nelle prossime settimane”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco, dall’ospedale di Andria dove è stato appena installato il robot da Vinci.“Il commissario Arcuri sta lavorando sia con i contatti europei per cercare di limitare al minimo questo taglio nella distribuzione, sia per ripartire all’interno delle regioni le dosi sulla scorta anche di quello che non è stato consegnato – ha continuato – perché non solo non hanno consegnato, ma non hanno consegnato in maniera proporzionale quindi magari, ci sono state delle regioni che hanno ricevuto ancora di meno rispetto a quello che avrebbero dovuto ricevere”.“Siamo al lavoro h24 per cercare di ripristinare la situazione ma necessariamente purtroppo c’è da dire che questo taglio da parte di Pfizer porterà – ha concluso l’epidemiologo -un rallentamento nelle operazioni di vaccinazione”. Leggi su dire (Di mercoledì 20 gennaio 2021) BARI – “Purtroppo non abbiamo buone notizie perché come sapete la Pfizer che è l’unica produttrice in questo momento di un vaccino anti covid aveva già annunciato per questa settimana un taglio che se fosse rimasto tale sarebbe stato poco preoccupante e noi avevamo già il piano di contingenza per comunque garantire le seconde dosi, per continuare le prime dosi nelle Rsa. Proprio ieri sera è arrivata la cattiva notizia che questo taglio nelle dosi continuerà probabilmente anche nelle prossime settimane”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco, dall’ospedale di Andria dove è stato appena installato il robot da Vinci.“Il commissario Arcuri sta lavorando sia con i contatti europei per cercare di limitare al minimo questo taglio nella distribuzione, sia per ripartire all’interno delle regioni le dosi sulla scorta anche di quello che non è stato consegnato – ha continuato – perché non solo non hanno consegnato, ma non hanno consegnato in maniera proporzionale quindi magari, ci sono state delle regioni che hanno ricevuto ancora di meno rispetto a quello che avrebbero dovuto ricevere”.“Siamo al lavoro h24 per cercare di ripristinare la situazione ma necessariamente purtroppo c’è da dire che questo taglio da parte di Pfizer porterà – ha concluso l’epidemiologo -un rallentamento nelle operazioni di vaccinazione”.

