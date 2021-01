Udinese, Gotti: “Prima del pari c’era un rigore per noi. Bravi a stare in partita” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Una bella Udinese blocca la corsa dell'Atalanta. Il tecnico Luca Gotti commenta la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "Diversamente da quasi tutte le altre, la prestazione è stata di grande sofferenza. Siamo stati Bravi a rimanere sempre in partita con la voglia di far male qualora ce ne fosse stata l'occasione. Credo che il minuto determinante sia stato il 44': Prima ci poteva stare il rigore a nostro favore e sul ribaltamento di fronte è arrivato il gol dell'Atalanta. Non ho guardato l'episodio del rigore e non voglio nemmeno parlare di mercato. Non mi sono mai sentito in discussione quando ho parlato con la società. Un allenatore è in discussione a prescindere. Fare buone prestazioni e mancare negli episodi vuol dire che la gara ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Una bellablocca la corsa dell'Atalanta. Il tecnico Lucacommenta la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "Diversamente da quasi tutte le altre, la prestazione è stata di grande sofferenza. Siamo statia rimanere sempre incon la voglia di far male qualora ce ne fosse stata l'occasione. Credo che il minuto determinante sia stato il 44':ci potevaila nostro favore e sul ribaltamento di fronte è arrivato il gol dell'Atalanta. Non ho guardato l'episodio dele non voglio nemmeno parlare di mercato. Non mi sono mai sentito in discussione quando ho parlato con la società. Un allenatore è in discussione a prescindere. Fare buone prestazioni e mancare negli episodi vuol dire che la gara ...

