The Last of Us Parte II, non solo Abby: Laura Bailey ha lavorato anche nel primo gioco (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ci è voluto un po' di tempo, ma un fan ha recentemente scoperto che Laura Bailey, l'attrice che ha doppiato Abby in The Last of Us Parte II, non era la prima volta che ha collaborato con Naughty Dog, visto che il suo nome figura anche nei crediti endgame di The Last of Us. Un attento utente di Reddit ha notato il nome di Bailey tra i riconoscimenti per il gioco originale, poiché non è così noto che sia anche accreditata come voce di "vari" personaggi nel primo gioco. Il Redditor ZeldaLover2018 ha caricato uno screenshot dei crediti sul subreddit di r/theLastofus e ha chiesto "chi ha interpretato Laura Bailey nella ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ci è voluto un po' di tempo, ma un fan ha recentemente scoperto che, l'attrice che ha doppiatoin Theof UsII, non era la prima volta che ha collaborato con Naughty Dog, visto che il suo nome figuranei crediti endgame di Theof Us. Un attento utente di Reddit ha notato il nome ditra i riconoscimenti per iloriginale, poiché non è così noto che siaaccreditata come voce di "vari" personaggi nel. Il Redditor ZeldaLover2018 ha caricato uno screenshot dei crediti sul subreddit di r/theofus e ha chiesto "chi ha interpretatonella ...

giroditalia : ??Grande Partenza 2021. These are the last 5: Sicilia, Emilia-Romagna, Israel, Sardegna, Gelderland. Which thrilled… - Eurogamer_it : Laura Bailey ha partecipato sia a #TheLastOfUsPartII che al primo capitolo. - infoitscienza : In The Last of Us Part II, non puoi rompere le PS3: ma c'è una ragione - vagin_tonic : When was the last time you saw an animal in the wild? — Oggi ho visto un bellissimo stormo di piccioni selvatici ne… - judai_yuk : @Lucaz1011 @PSonystas The Last of Us é uma bosta -