Tennis: Coppa Davis 2021, Torino ospiterà una parte delle Finals? L'ipotesi con la tripla sede (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Madrid-Vienna-Torino: sembra l'itinerario di un viaggio, potrebbe essere la tripartizione delle sedi delle finali di Coppa Davis per il 2021. Dopo il successo non esattamente come nelle speranze dell'edizione 2019, soprattutto in termini di pubblico, e lo spostamento della fase conclusiva del 2020 a quest'anno, si cerca ancora di cambiare qualcosa. Già era noto il cambiamento di format che porta a 11 giorni la durata totale, evitando quelle scene di incontri finiti, o peggio ancora iniziati, ben oltre la mezzanotte. Quello che sta prendendo piede, inoltre, è il progetto di effettuare la citata divisione in tre città dell'organizzazione delle Finals, per sgravare Madrid da un certo numero di compiti organizzativi. Sebbene ancora in maniera ufficiale non ...

