Selvaggia Lucarelli intervista Antonio Ciontoli. I Vannini rifiutano il confronto: “indecenza” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tra le nuove proposte di Discovery, c’è anche un programma a cura di Selvaggia Lucarelli, durante la quale la giornalista affronta, insieme ai suoi intervistatori, dei casi di cronaca. Il nome del programma è L’ultima difesa e il protagonista del primo episodio è Antonio Ciontoli. Ma l’uomo non avrebbe dovuto essere il solo. la Lucarelli, prima di iniziare l’intervista, spiega che i Ciontoli erano stati invitati per un confronto con l’uomo accusato di aver ucciso Marco. La giornalista inoltre ricorda che Ciontoli, deve scontare una pena e che è giusto che sia così ma che in questi anni, ha subito un processo mediatico senza precedenti. Ed è per questo che è giusto raccontare questa vicenda, nella quale tutti comunque ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tra le nuove proposte di Discovery, c’è anche un programma a cura di, durante la quale la giornalista affronta, insieme ai suoitori, dei casi di cronaca. Il nome del programma è L’ultima difesa e il protagonista del primo episodio è. Ma l’uomo non avrebbe dovuto essere il solo. la, prima di iniziare l’, spiega che ierano stati invitati per uncon l’uomo accusato di aver ucciso Marco. La giornalista inoltre ricorda che, deve scontare una pena e che è giusto che sia così ma che in questi anni, ha subito un processo mediatico senza precedenti. Ed è per questo che è giusto raccontare questa vicenda, nella quale tutti comunque ...

ricpuglisi : Stupendo: Mara Venier chiede a Selvaggia Lucarelli un parere sulla variante brasiliana del #Covid19. - stanzaselvaggia : Il capo e le ombrelline. Matteo Renzi e la sua idea di femminismo. Ho scritto questo. - ricpuglisi : Domenica In. Domenico Arcuri. Selvaggia Lucarelli. - Inverno_72 : RT @Gavrilina_Ritz: A chi ancora non si è incazzato stamattina consiglio Selvaggia Lucarelli su Radio Capital.. - StanteBiagio1 : @stanzaselvaggia hai ragione. Il modo di fare politica di salvini è come un cosa chirurgica, un aborto. Selvaggia L… -

Ultime Notizie dalla rete : Selvaggia Lucarelli Ciampolillo diventa una star. Il voto fantozziano scatena Selvaggia Lucarelli Il Tempo Il commento di Marina sull'intervista ad Antonio Ciontoli

Marina, la mamma di Marco Vannini, ha commentato l'intervista di Selvaggia Lucarelli ad Antonio Ciontoli, a cui è stata invitata.

La mamma di Marco Vannini: “Invitata ad un confronto tv con l’assassino di mio figlio”

“Sono stata invitata ad una trasmissione televisiva per confrontarmi con l’assassino di mio figlio, negandomi la possibilità di ...

Marina, la mamma di Marco Vannini, ha commentato l'intervista di Selvaggia Lucarelli ad Antonio Ciontoli, a cui è stata invitata.“Sono stata invitata ad una trasmissione televisiva per confrontarmi con l’assassino di mio figlio, negandomi la possibilità di ...