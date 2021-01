Sanremo 2021, Can Yaman sale sul palco: ecco in quali vesti (Di mercoledì 20 gennaio 2021) In queste ore sono sopraggiunte delle notizie in merito ad alcuni protagonisti che saliranno sul palco del Festival di Sanremo 2021. Nello specifico, è stato annunciato che Can Yaman sarà sull’Ariston durante la 71° edizione della competizione canora. L’attore turco verrà accolto dal conduttore Amadeus nelle vesti di ospite. Il suo nome, dunque, si va aggiungere a quello di Achille Lauro e altri già noti nelle settimane passate. Ad ogni modo, vediamo tutto quello che è emerso sul suo ruolo e su ciò che farà sul palco. Tra gli ospiti di Sanremo 2021, Can Yaman Can Yaman salirà sul palco del Festival di Sanremo 2021. Lui è tra gli attori più discussi e amati del ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 20 gennaio 2021) In queste ore sono sopraggiunte delle notizie in merito ad alcuni protagonisti che saliranno suldel Festival di. Nello specifico, è stato annunciato che Cansarà sull’Ariston durante la 71° edizione della competizione canora. L’attore turco verrà accolto dal conduttore Amadeus nelledi ospite. Il suo nome, dunque, si va aggiungere a quello di Achille Lauro e altri già noti nelle settimane passate. Ad ogni modo, vediamo tutto quello che è emerso sul suo ruolo e su ciò che farà sul. Tra gli ospiti di, CanCansalirà suldel Festival di. Lui è tra gli attori più discussi e amati del ...

IlContiAndrea : Io e @GiusCandela facciamo il punto della situazione su #Sanremo2021. Confermate le date e il pubblico ma la nave?… - MarioManca : #Sanremo2021, dall'ipotesi Can Yaman al taglio del budget: a che punto siamo - Agenzia_Ansa : #Musica - Emma e Alessandra pronte con 'Pezzo di cuore' per #Sanremo - #ANSA @MarroneEmma @AmorosoOF - RedRonnie : L’eroe di Sanremo Paolo Palumbo con ‘Quella notte non cadrà’ - tuttopuntotv : Sanremo 2021, Can Yaman sale sul palco: ecco in quali vesti #sanremo2021 #Sanremo -