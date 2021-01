Ronaldo: “Partita sofferta, una Supercoppa che ci dà fiducia. Possiamo ancora vincere lo scudetto” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, dopo la vittoria della Supercoppa contro il Napoli ha parlato così ai microfoni di Rai Sport: “E’ stata una Partita sofferta su un campo di gioco che non era il massimo. Abbiamo vinto una coppa importante anche per la fiducia. Dovevamo avere un atteggiamento diverso rispetto a quanto s’era visto contro l’Inter, una Partita in cui non avevamo fatto bene”. Potete puntare allo scudetto?“Milan e Inter sono molto forti, ma manca ancora molto. Possiamo ancora vincere lo scudetto. Sarà una corsa lunga, ma è possibile”. Foto: Twitter personale Ronaldo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 21 gennaio 2021) Cristiano, attaccante della Juventus, dopo la vittoria dellacontro il Napoli ha parlato così ai microfoni di Rai Sport: “E’ stata unasu un campo di gioco che non era il massimo. Abbiamo vinto una coppa importante anche per la. Dovevamo avere un atteggiamento diverso rispetto a quanto s’era visto contro l’Inter, unain cui non avevamo fatto bene”. Potete puntare allo?“Milan e Inter sono molto forti, ma mancamolto.lo. Sarà una corsa lunga, ma è possibile”. Foto: Twitter personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

