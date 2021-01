“Picchiato dal mio prima amore”: le rivelazioni choc di Tommaso Zorzi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tommaso Zorzi ieri nella casa del GF Vip si è lasciato andare ad alcune confessioni a dir poco intime, rivelando dei terribili dettagli sulla sua prima relazione Dopo la crisi di nervi generata dalla notizia del prolungamento del soggiorno nella casa, Tommaso Zorzi ha deciso di ‘sbottonarsi’ con gli altri inquilini del GF Vip, decidendo di rivelare loro alcune situazioni infelici che si è ritrovato a vivere nella prima relazione. I dettagli sconcertanti rivelati da Zorzi Se si è soliti dire che il primo amore non si scorda mai, Tommaso Zorzi, purtroppo, lo ricorda per motivi di certo non positivi. Stando a quanto raccontato dal gieffino agli amici della casa più spiata d’Italia, il suo primo ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 20 gennaio 2021)ieri nella casa del GF Vip si è lasciato andare ad alcune confessioni a dir poco intime, rivelando dei terribili dettagli sulla suarelazione Dopo la crisi di nervi generata dalla notizia del prolungamento del soggiorno nella casa,ha deciso di ‘sbottonarsi’ con gli altri inquilini del GF Vip, decidendo di rivelare loro alcune situazioni infelici che si è ritrovato a vivere nellarelazione. I dettagli sconcertanti rivelati daSe si è soliti dire che il primonon si scorda mai,, purtroppo, lo ricorda per motivi di certo non positivi. Stando a quanto raccontato dal gieffino agli amici della casa più spiata d’Italia, il suo primo ...

