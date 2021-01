Medici di base, server in tilt: saltano migliaia di ricette e certificati medici (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il sistema informatico va in tilt e il certificato online non si può fare : così ieri, in una giornata, sono saltati milioni di ricette mediche . Una volta, dal dottore, c'era la fila in sala d'attesa ... Leggi su leggo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il sistema informatico va ine il certificato online non si può fare : così ieri, in una giornata, sono saltati milioni dimediche . Una volta, dal dottore, c'era la fila in sala d'attesa ...

angiuoniluigi : RT @leggoit: Medici di base, server in tilt: saltano migliaia di ricette e certificati medici - torinoggi : Vaccini Covid, li potranno fare anche i medici di base. Siglato l'accordo in Regione - IdeawebTV : Vaccinazioni anti-Covid: siglato in Piemonte l’accordo con i medici di base (VIDEO) - lavocedialba : Vaccini Covid, il Piemonte è pronto alle vaccinazioni di massa: le faranno i medici di base - leggoit : Medici di base, server in tilt: saltano migliaia di ricette e certificati medici -