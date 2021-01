Live Juventus-Napoli 0-0 | CR7 scavalca Ospina | poi scontro

juventusfc : ?? È cominciata #JuveNapoli! Scendiamo in campo tutti insieme. CON UN SOLO OBIETTIVO. #FinoAllaFine ?? LIVE MATC… - juventusfc : ?? Inizia la conferenza stampa di @2DaniLuiz e @Pirlo_official. ?? LIVE ?? - juventusfc : Tra poco la conferenza stampa di Mister @Pirlo_official e @2DaniLuiz alla vigilia di #JuveNapoli ? LIVE su… - _SiGonfiaLaRete : LIVE – #JuventusNapoli 1-0: la sblocca Cristiano Ronaldo - MattiaGiovi : RT @juventusfc: ?? È cominciata #JuveNapoli! Scendiamo in campo tutti insieme. CON UN SOLO OBIETTIVO. #FinoAllaFine ?? LIVE MATCH ?? http… -

Ultime Notizie dalla rete : Live Juventus

In questo secondo tempo Juventus più pericolosa: i bianconeri hanno sfiorato il vantaggio con il neo entrato Bernardeschi dove Ospina ha salvato sulla linea. Napoli non entrato bene, molti errori in f ...Gentili lettori di 100x100Napoli buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Juventus-Napoli, partita che vede in palio la Supercoppa Italiana. Per aggiornare premi F5 o clicca qui. 56' – Per ora O ...