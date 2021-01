La vergognosa propaganda gender di Taffo | così sfrutta la morte di un trans

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Andria, 20 gen – Dove c’è materiale per produrre pubblicità istantanea ci sono gli squali dell’agenzia di Pompe Funebri, che fiutano occasioni dare per i propri post pubblicitari su Facebook proprio come i pescecani avvertono la presenza del sangue. Si aggrappano a qualsiasi fatto di cronaca, basta che faccia discutere e magari sia pure declinato secondo i paradigmi del pensiero unico: va di moda, è chic e soprattutto fa fare una montagna di soldi. Le multinazionali tutte indistintamente inginocchiate verso la Mecca di globalismo e diritti Lgbt insegnano.ladi unper farsi pubblicità A volte, però, capita che nella corsa alla visibilità commerciale sfugga un po’ la mano, per usare un eufemismo. Come nel caso di Giovanni/Gianna, il ...