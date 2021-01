'Grande Fratello Vip', i dubbi della Ruta: 'Mi piace stare qui, ma mi sento egoista' (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nella Casa del ' Grande Fratello Vip ' i crolli emotivi sono sempre dietro l'angolo. Questa volta è toccato a Maria Teresa Ruta, che ammette di aver perso un po' di lucidità e di avere molti dubbi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nella Casa del 'Vip ' i crolli emotivi sono sempre dietro l'angolo. Questa volta è toccato a Maria Teresa, che ammette di aver perso un po' di lucidità e di avere molti...

