Ducati in MotoGP sino al 2026 | c’è l’accordo con Dorna

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Larimarrà inal. Nella giornata odierna la casa emiliana e laSports SL hanno annunciato di aver ufficializzatoche garantirà la presenza dellanel Mondiale didal 2022 al. “Le corse sono da sempre una parte veramente fondamentale della marca– ha detto Claudio Domenicali, CEO diMotor Holding – e lo rimarranno anche nel futuro. Rappresentano infatti non solo un modo per alimentare la passione e il tifo deisti di tutto il mondo ma anche un laboratorio di ricerca avanzata dove vengono testati i materiali più sofisticati e i metodi di progettazione più innovativi“. Poi le parole dell’ad di ...

Ultime Notizie dalla rete : Ducati MotoGP

Accordo tra Ducati e Dorna per il futuro in MotoGp. Importante annuncio in casa Ducati. La casa di Borgo Panigale ha infatti comunicato di aver firmato con Dorna un contratto per ...Acqua, vento e freddo: con giornate a disposizione contate, i piloti potrebbero rimanere fermi ai box. In pista solo il team Ducati ERC Endurance ...