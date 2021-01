Deloitte, con Impact for Italy oltre 600 assunzioni in primi cinque mesi 2021 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Milano, 20 gen. (Labitalia) - "Deloitte continua ad assumere: nei primi mesi del 2021 sono previste oltre 600 nuove assunzioni su tutto il territorio nazionale. Neanche durante il periodo della pandemia ci siamo mai fermati e da marzo 2020 hanno iniziato a lavorare con noi 1.500 persone tra assunzioni e stage. Un impegno in linea con Impact for Italy, il nuovo progetto e filosofia per l'Italia lanciato a inizio 2020 con cui vogliamo continuare a dare il nostro contributo alla crescita del sistema Paese attraverso soluzioni sostenibili e innovative, adeguate alle nuove esigenze". Lo dichiara Fabio Pompei, ceo di Deloitte Italia, nell'annunciare la nuova campagna di assunzioni e i risultati ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Milano, 20 gen. (Labitalia) - "continua ad assumere: neidelsono previste600 nuovesu tutto il territorio nazionale. Neanche durante il periodo della pandemia ci siamo mai fermati e da marzo 2020 hanno iniziato a lavorare con noi 1.500 persone trae stage. Un impegno in linea confor, il nuovo progetto e filosofia per l'Italia lanciato a inizio 2020 con cui vogliamo continuare a dare il nostro contributo alla crescita del sistema Paese attraverso soluzioni sostenibili e innovative, adeguate alle nuove esigenze". Lo dichiara Fabio Pompei, ceo diItalia, nell'annunciare la nuova campagna die i risultati ...

PrimaCommunica2 : RT @ITALICOM1: Pompei (Deloitte): con Impact For Italy nuove assunzioni - ITALICOM1 : Pompei (Deloitte): con Impact For Italy nuove assunzioni - Affaritaliani : Pompei (Deloitte): 'Con Impact for Italy oltre 600 assunzioni entro maggio - InnovazioneTri1 : Per mitigare i Cambiamenti Climatici dobbiamo favorire la Transizione Energetica verso le Rinnovabili; la contribuz… - ETicaNews : #Esgeo stringe una partnership con @DeloitteItalia per la rendicontazione #esg. Una partnership che preme nella dir… -

Ultime Notizie dalla rete : Deloitte con Pompei (Deloitte): "Con Impact for Italy oltre 600 assunzioni entro maggio Affaritaliani.it Pompei (Deloitte): "Con Impact for Italy oltre 600 assunzioni entro maggio

Il network non ferma la strategia di crescita ed avvia la nuova campagna di ingressi nel mondo del lavoro. L'ad: "Obiettivo, accelerare i processi già avviati" ...

Pompei (Deloitte): con Impact For Italy nuove assunzioni. Oltre 600 ingressi nei primi cinque mesi del 2021

Ancora, il progetto “Empowerment Sicilia” portato avanti dalla Regione Siciliana e Deloitte con l’obiettivo di fare incontrare le esigenze delle nuove generazioni e il mondo produttivo e sociale ...

Il network non ferma la strategia di crescita ed avvia la nuova campagna di ingressi nel mondo del lavoro. L'ad: "Obiettivo, accelerare i processi già avviati" ...Ancora, il progetto “Empowerment Sicilia” portato avanti dalla Regione Siciliana e Deloitte con l’obiettivo di fare incontrare le esigenze delle nuove generazioni e il mondo produttivo e sociale ...