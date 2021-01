(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il premier promette di tutto a tutti, ma non supera la soglia dei 156 sì al Senato. Renzi resta isolato. La crisi cominciata come «incomprensibile» si svela modesta. Colpi d'ala, zero. Rinforzi potrebbero arrivare da Forza Italia

espressonline : Costruttori, badanti, sanificatori. Così Giuseppe Conte sopravvive a se stesso - espressonline : Costruttori, badanti, sanificatori. Così #Conte sopravvive a se stesso. Di @susannaturco -

Ultime Notizie dalla rete : Costruttori badanti

L'Espresso

Il premier promette di tutto a tutti, ma non supera la soglia dei 156 sì al Senato. Renzi resta isolato. La crisi cominciata come «incomprensibile» si svela modesta. Colpi d'ala, zero. Rinforzi potreb ...Ciampolillo al Var, Mariarosaria Rossi, Causin, Nencini…i senatori che hanno regalato quota 156 a Conte (Nella foto Ansa la Casellati durante la Var per Ciampolillo) Lello Ciampolillo (col Var), Maria ...