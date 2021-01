Colossale frode fiscale, arresti e sequestri: coinvolta anche Salerno (VIDEO) (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tempo di lettura: 5 minuti Salerno – ‘Ingegneria fiscale’: la Guardia di Finanza di Brescia scopre una Colossale frode nazionale con ramificazioni anche a Salerno. I FATTI – Il Comando bresciano della Guardia di Finanza ricostruisce: “Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e la Tenenza di Pisogne delle Fiamme Gialle di Brescia, coordinati dalla Procura della Repubblica di Brescia hanno scoperto, presso uno studio contabile di Sirmione (Brescia), il centro di un complesso e articolato sistema volto alla creazione di falsi crediti tributari per diversi milioni di euro. Crediti che venivano ceduti ai clienti dietro il pagamento di un corrispettivo al fine di compensare i debiti da loro maturati verso l’erario. L’attività investigativa, che ha visto il coinvolgimento di 104 persone ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tempo di lettura: 5 minuti– ‘Ingegneria’: la Guardia di Finanza di Brescia scopre unanazionale con ramificazioni. I FATTI – Il Comando bresciano della Guardia di Finanza ricostruisce: “Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e la Tenenza di Pisogne delle Fiamme Gialle di Brescia, coordinati dalla Procura della Repubblica di Brescia hanno scoperto, presso uno studio contabile di Sirmione (Brescia), il centro di un complesso e articolato sistema volto alla creazione di falsi crediti tributari per diversi milioni di euro. Crediti che venivano ceduti ai clienti dietro il pagamento di un corrispettivo al fine di compensare i debiti da loro maturati verso l’erario. L’attività investigativa, che ha visto il coinvolgimento di 104 persone ...

