Senato, Conte sul filo dei voti. Renzi lo attacca: "Serve esecutivo forte, non indecente mercato di poltrone". Il Centrodestra: "Premier trasformista" (Di martedì 19 gennaio 2021) Dopo aver incassato la fiducia alla Camera, Giuseppe Conte è al Senato per chiedere il sostegno al suo governo. "Qui a testa alta", ha detto parlando in Aula. Italia Viva, con Teresa Bellanova, ha confermato che i Senatori del gruppo di Matteo Renzi si asterranno. Il socialista Riccardo Nencini ha preso tempo ma Pier Ferdinando Casini e Mario Monti hanno annunciano il loro voto a sostegno di Conte. Per Maria Elena Boschi se al Senato il presidente del Consiglio non avrà i 161 voti necessari "dovrebbe riflettere sulle dimissioni". Alle 20.30 è atteso il voto di fiducia. Il discorso del Premier Il Premier Giuseppe Conte, dopo i 321 voti a favore incassati alla Camera ieri 18 gennaio, ha affrontato oggi ...

