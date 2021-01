Sandra Milo presenta per la prima volta in TV il fidanzato di 37 anni più giovane

Leggi su viaggiarealverde

(Di martedì 19 gennaio 2021) Inarrestabile, l’attrice ultraottantenne è stata ospite ieri a Live-Non è la D’Urso dove avrebbe dovuto portare il suodi quasi quarantain meno Alessandro Rorato, che però non è potuto essere presente in studio ma in collegamento perché risultato positivo al Covid. Un uomo straordinario, accompagnata dalla figlia Azzurra, è apparsa entusiasta di questa sua storia e hato Alessandro con gioia Sono felice tu mi abbia invitata a parlare di questa storia. La mia è una storia molto bella, che consiglio a tutti, soprattutto in periodi tristi come questo. Lui si chiama Alessandro, il mio, che purtroppo è rimasto a casa, non si è sentito molto bene e non è potuto essere qui, mi ha già regalato un anello ...