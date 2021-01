Napoli, emergenza in attacco: Llorente titolare in Supercoppa (Di martedì 19 gennaio 2021) Il Napoli è in emergenza in attacco e così l’ex bianconero potrebbe scendere in campo dal 1? in Supercoppa Da sicuro partente a titolare nella partita che mette in palio il primo trofeo stagionale. È questo il destino che si profila dinanzi a Fernando Llorente in vista della finale di Supercoppa contro la Juventus, che proprio in questa finestra di mercato lo ha cercato per puntellare la rosa nel reparto avanzato. Come riportato da Tuttosport, il Napoli si trova in emergenza in attacco. Dries Mertens non dà ancora garanzie dopo l’infortunio alla caviglia, Andrea Petagna è invece alle prese col problema patito contro la Fiorentina. E così Gennaro Gattuso starebbe pensando di schierare dal 1? proprio l’ex ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 gennaio 2021) Ilè inine così l’ex bianconero potrebbe scendere in campo dal 1? inDa sicuro partente anella partita che mette in palio il primo trofeo stagionale. È questo il destino che si profila dinanzi a Fernandoin vista della finale dicontro la Juventus, che proprio in questa finestra di mercato lo ha cercato per puntellare la rosa nel reparto avanzato. Come riportato da Tuttosport, ilsi trova inin. Dries Mertens non dà ancora garanzie dopo l’infortunio alla caviglia, Andrea Petagna è invece alle prese col problema patito contro la Fiorentina. E così Gennaro Gattuso starebbe pensando di schierare dal 1? proprio l’ex ...

