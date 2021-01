Morte Macaluso, l'omaggio del Senato: un minuto di silenzio a Palazzo Madama (Di martedì 19 gennaio 2021) L'intervento di Conte in Senato si è aperto con un minuto di silenzio e un lungo applauso in memoria di Emanuele Macaluso, storico dirigente del Pci e direttore de L'Unità scomparso all'età di 96 anni. Leggi su leggo (Di martedì 19 gennaio 2021) L'intervento di Conte insi è aperto con undie un lungo applauso in memoria di Emanuele, storico dirigente del Pci e direttore de L'Unità scomparso all'età di 96 anni.

nzingaretti : Provo un dolore immenso per la morte di Emanuele #Macaluso. Al Pd, alla sinistra, all’Italia lascia in eredità il s… - TeresaBellanova : Ho appreso con grande tristezza della morte di Emanuele #Macaluso. Lucidità, passione, impegno, severità del pensi… - Elena48565348 : RT @beabri: È una notizia molto triste la morte di Emanuele #Macaluso. Ci mancherà il suo sguardo lucido e attento sul mondo. Un vero anti… - Valeriontina : RT @CicRosina: in segno di rispetto per la morte di Macaluso i politici di sinistra dovrebbero fare non un minuto ma una vita di silenzio - braddd : Top story: @nzingaretti: 'Provo un dolore immenso per la morte di Emanuele #Macaluso. Al Pd, alla sinistra, all’Ita… -