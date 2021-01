“Mi ha scritto Michelle Hunziker”, Tommaso Zorzi parla della lite con Aurora Ramazzotti (Di martedì 19 gennaio 2021) Tommaso Zorzi ha parlato, ancora una volta, del litigio avuto con Aurora Ramazzotti questa estate. I due amici non si sentono più dal 3 luglio, quando la figlia di Michelle Hunziker non è potuta partire con lui per via di un lutto del suo fidanzato (era venuta a mancare sua nonna). Tommaso Zorzi: “Mi ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 19 gennaio 2021)hato, ancora una volta, del litigio avuto conquesta estate. I due amici non si sentono più dal 3 luglio, quando la figlia dinon è potuta partire con lui per via di un lutto del suo fidanzato (era venuta a mancare sua nonna).: “Mi ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : “Mi ha scritto Michelle Hunziker”, Tommaso Zorzi parla della lite con Aurora Ramazzotti #GFVip #TZVip - amikim611 : Ma Michelle che ha scritto a Tommy per fargli fare pace con Aurora ?? #tzvip - fiItervmoon : @_jiminsjamss_ stavo per fare un tweet con scritto “michelle leggermente in gay panic” però onestamente sei un mood - Rainbow_Uapa : RT @VanDerSara_1: @PapeDiaw2013 Ho scritto una cavolata, Obama si bagna lasciando l'ombrello a Michelle. Trump va in giro con l'ombrello, m… - VanDerSara_1 : @PapeDiaw2013 Ho scritto una cavolata, Obama si bagna lasciando l'ombrello a Michelle. Trump va in giro con l'ombre… -

Ultime Notizie dalla rete : scritto Michelle “Mi ha scritto Michelle Hunziker”, Tommaso Zorzi parla della lite con Aurora Ramazzotti Blog Tivvù “Mi ha scritto Michelle Hunziker”, Tommaso Zorzi parla della lite con Aurora Ramazzotti

"Mi ha scritto Michelle Hunziker”, Tommaso Zorzi parla della lite con Aurora Ramazzotti al Grande Fratello Vip, ecco cosa ha detto la conduttrice.

Aspettando Biden: da Daniel Day-Lewis a Bill Murray, dieci presidenti sullo schermo

Dieci film e tre serie tv che ci portano alla Casa Bianca. In occasione dell'insediamento del quarantaseiesimo Presidente degli Stati Uniti viaggio ...

"Mi ha scritto Michelle Hunziker”, Tommaso Zorzi parla della lite con Aurora Ramazzotti al Grande Fratello Vip, ecco cosa ha detto la conduttrice.Dieci film e tre serie tv che ci portano alla Casa Bianca. In occasione dell'insediamento del quarantaseiesimo Presidente degli Stati Uniti viaggio ...