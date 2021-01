La protesta dei ragazzi (ora su fronti opposti)

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 19 gennaio 2021) Patricia Tagliaferri C'è chi non vuole più la didattica a distanza e chi non la vuole ancora lasciare C'è chi non ne può più della didattica a distanza e vuole tornare in classe ad ogni costo, chi in aula ci tornerebbe pure ma non si sente sicuro e quindi frena e anche chi, seppur non può dirlo apertamente, si è affezionato questa nuova modalità e non vuole rinunciare alla comodità di seguire le lezioni dalla propria cameretta. Anche perché le interrogazioni e le verifiche dietro ad uno schermo fanno decisamente meno paura. La confusione che regna sulla scuola contagia gli studenti. Ieri circa 650mila di loro sono tornati sui banchi tra manifestazioni e occupazioni per esprimere il loro malessere sull'incertezza che li circonda. Sono sempre più spaesati e questo si riflette sulle motivazioni delle loro proteste, spesso contrastanti. Per lo più lamentano incertezza, ...