Juventus-Napoli, Amoruso: “Gattuso, attento a Pirlo. Il 3-0 con il Barcellona insegna. Supercoppa? I bianconeri…” (Di martedì 19 gennaio 2021) Juventus-Napoli, per il primo titolo dell'anno.A poco più di 24 ore dalla sfida di Supercoppa italiana, tra Juventus e Napoli, in programma al "Mapei Stadium" mercoledì (20 gennaio, ndr), alle ore 21.00, l'ex attaccante di Atalanta, Reggina e della "Vecchia Signora", Nicola Amoruso, ha parlato della delicata situazione in casa bianconera, dopo gli altalenanti risultati in campionato, in particolare dopo la sconfitta nel "derby d'Italia" contro l'Inter. Di seguito le dichiarazioni dell'ex centravanti.VIDEO Inter-Juventus, Derby d’Italia Special: Conte batte Pirlo ed eguaglia il record di Mourinho"La Juventus non convince ancora, contro l’Inter ha giocato una partita brutta sotto ogni punto di vista. Il Napoli arriva da ... Leggi su mediagol (Di martedì 19 gennaio 2021), per il primo titolo dell'anno.A poco più di 24 ore dalla sfida diitaliana, tra, in programma al "Mapei Stadium" mercoledì (20 gennaio, ndr), alle ore 21.00, l'ex attaccante di Atalanta, Reggina e della "Vecchia Signora", Nicola, ha parlato della delicata situazione in casa bianconera, dopo gli altalenanti risultati in campionato, in particolare dopo la sconfitta nel "derby d'Italia" contro l'Inter. Di seguito le dichiarazioni dell'ex centravanti.VIDEO Inter-, Derby d’Italia Special: Conte batteed eguaglia il record di Mourinho"Lanon convince ancora, contro l’Inter ha giocato una partita brutta sotto ogni punto di vista. Ilarriva da ...

