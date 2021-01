Juve, Pirlo: 'Normale qualche sbandamento, ma vogliamo il primo trofeo' (Di martedì 19 gennaio 2021) Una reazione in piena emergenza difensiva. La è chiamata a dare un doppio segnale in Supercoppa contro il Napoli , per rispondere al tonfo di San Siro nonostante una difesa ai minimi termini. e ... Leggi su leggo (Di martedì 19 gennaio 2021) Una reazione in piena emergenza difensiva. La è chiamata a dare un doppio segnale in Supercoppa contro il Napoli , per rispondere al tonfo di San Siro nonostante una difesa ai minimi termini. e ...

juventusfc : ?? Inizia la conferenza stampa di @2DaniLuiz e @Pirlo_official. ?? LIVE ?? - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «E' un momento difficile, come ce ne sono tanti durante la stagione, ma abbiamo la possibilità d… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Sono abituato a questo tipo di situazioni. Mi dispiace per i giocatori, che sono stati troppo a… - Cate1081 : @romeoagresti @GoalItalia Sembra che vadano a un funerale!!?? è questo l'entusiasmo di cui parlava Agnelli ad agosto… - infoitsport : Pirlo sprona la Juve in Supercoppa: “Le finali si vincono, non siamo quelli visti con l’Inter” -