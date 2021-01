Il monito di Pregliasco su Sanremo | ' Il pubblico con tampone negativo non azzera il rischio'

(Di martedì 19 gennaio 2021) L'ultima ipotesi per riuscire a far svolgere normalmente la 71esima edizione del Festival di, la prima in tempi di Covid - 19, è di tamponare tutti gli spettatori, ristretti, che potrebbero ...

Il virologo sulla proposta di tamponare il pubblico dell'Ariston: "Fare il tampone aiuta, ma non risolve. Non esclude totalmente il rischio contagio, ovviamente, in questa fase di ampia diffusione del ...Il virologo dell'Università di Milano: "Dare la precedenza a chi non ha mai incontrato il virus e resta ancora esposto, piuttosto che dare un rinforzo dell'immunità, a chi già ha anticorpi protettivi" ...