Grande Fratello Vip 5, Stefania Orlando in crisi, la reazione dei gieffini (Di martedì 19 gennaio 2021) Nella casa del GF Vip, dopo la crisi di Tommaso Zorzi, si annovera anche quella di Stefania Orlando che ha fatto preoccupare, non poco, i suoi coinquilini. Il motivo? La Orlando avrebbe cercato di abbandonare la Casa di Cinecittà a causa di quello che è accaduto durante la puntata. Infatti, Alfonso Signorini le aveva mostrato le dichiarazioni di Andrea Roncato a Live Non è la d’Urso e l’attacco di Giulia Elettra Goretti. Ma, ecco cos’è successo con precisione. GF Vip 5, le confidenze con Maria Teresa Ruta e Andrea Zenga La notte del GF Vip è apparsa molto lunga, soprattutto per Stefania Orlando che, dopo aver pensato alla puntata, è andata in crisi e ha deciso di confidarsi con Maria Teresa Ruta e Andrea Zenga: “Perché è andato in tv adesso a dire quelle cose? Poi è ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 19 gennaio 2021) Nella casa del GF Vip, dopo ladi Tommaso Zorzi, si annovera anche quella diche ha fatto preoccupare, non poco, i suoi coinquilini. Il motivo? Laavrebbe cercato di abbandonare la Casa di Cinecittà a causa di quello che è accaduto durante la puntata. Infatti, Alfonso Signorini le aveva mostrato le dichiarazioni di Andrea Roncato a Live Non è la d’Urso e l’attacco di Giulia Elettra Goretti. Ma, ecco cos’è successo con precisione. GF Vip 5, le confidenze con Maria Teresa Ruta e Andrea Zenga La notte del GF Vip è apparsa molto lunga, soprattutto perche, dopo aver pensato alla puntata, è andata ine ha deciso di confidarsi con Maria Teresa Ruta e Andrea Zenga: “Perché è andato in tv adesso a dire quelle cose? Poi è ...

matteorenzi : Ormai prevale una logica quasi da grande fratello per la quale c’è un pensiero unico che porta a non preoccuparsi d… - borghi_claudio : Non c'è limite al peggio... GRANDE FRATELLO CHIGI – SULLA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO… - ciropellegrino : La #crisidigoverno voluta da #Renzi è degna degli autori del Grande Fratello vip. E il riferimento non è casuale.… - orsa__75 : RT @paju76: Hanno fatto scacco matto al grande fratello....gli unici vincitori di questo #GFvip sono loro: Queen Stefy and King Tommy....… - paju76 : Hanno fatto scacco matto al grande fratello....gli unici vincitori di questo #GFvip sono loro: Queen Stefy and King… -