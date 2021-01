Didattica a distanza, Recalcati “ammiro i molti insegnanti che l’hanno dovuta utilizzare”, una riflessione tra crisi e prospettive future. INTERVISTA (Di martedì 19 gennaio 2021) Proseguiamo la nostra riflessione sulla scuola in tempo di Pandemia, tra crisi e prospettive future, opportunità da cogliere e quelle che si rischiano di perdere. Ne abbiamo parlato con il Professor Massimo Recalcati, psicanalista, saggista e professore Universitario. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 19 gennaio 2021) Proseguiamo la nostrasulla scuola in tempo di Pandemia, tra, opportunità da cogliere e quelle che si rischiano di perdere. Ne abbiamo parlato con il Professor Massimo, psicanalista, saggista e professore Universitario. L'articolo .

repubblica : Genova, 800 studenti scrivono a Toti: 'Meglio la didattica a distanza se mancano sicurezza e certezza dei tempi' - matteosalvinimi : Azzolina 1, ieri: la didattica a distanza è un successo. Azzolina 2, oggi: la didattica a distanza è un disastro. S… - marattin : Io questi di Pagella Politica non li conosco. Ma dovrò rimediare. Perché chi - per contestare l’affermazione second… - TerrinoniL : Genova, 800 studenti scrivono a Toti: 'Meglio la didattica a distanza se mancano sicurezza e certezza dei tempi' - alcinx : RT @TgrRai: #Scuola, studenti e genitori in fermento in tutta Italia contro la didattica a distanza. Protestano anche commercianti e gestor… -