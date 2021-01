Barcellona, Messi squalificato due giornate (Di martedì 19 gennaio 2021) Barcellona (SPAGNA) - Solo due giornate di squalifica per Leo Messi dopo l'espulsione contro l' Athletic Bilbao in Supercoppa di Spagna a causa del pungo rifilato ad Asier Villalibre . Il numero 10 ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 19 gennaio 2021)(SPAGNA) - Solo duedi squalifica per Leodopo l'espulsione contro l' Athletic Bilbao in Supercoppa di Spagna a causa del pungo rifilato ad Asier Villalibre . Il numero 10 ...

