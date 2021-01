Un dipinto medievale che ossessiona chi lo guarda

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 18 gennaio 2021) «Ciò che vide dietro le lenti a contatto azzurre la turbò. La sua espressione mutò come se avesse appenato dove non doveva. Nel pozzo senza fondo, nell’immondo orifizio dei segreti istinti. E ormai non poteva più tornare indietro, lo sapeva. - Chi sei? - gli domandò esitante. Lui le sorrise: - Io sono l’abisso». “Io sono l’abisso” di Donato Carrisi, uscito da poco per Longanesi e in vetta alle classifiche, è un thriller all’ultimo respiro, come nello stile di un autore che ci aveva già abituati bene e cito, tra gli altri, il notissimo primo romanzo “Il suggeritore” (2009), ma anche “L’uomo del labirinto”(2017) o “La ragazza nella nebbia”(2015), questi ultimi due trasposti in film con Carrisi stesso allo regia. Qui abbiamo come protagonista un uomo ai margini, il cui battesimo del fuoco – lo si impara dalle primissime pagine –, purtroppo reiterato, gli ha ...