Uccisione ad Ascoli, fermato 17 enne per complicità (Di lunedì 18 gennaio 2021) Uccisione ad Ascoli Piceno, fermato 17 enne per concorso in omicidio. Per l’assassinio avvenuto il 15 Gennaio scorso in via Soderini ad Ascoli Piceno, la Procura per i minori di Ancona ha fermato oggi , un probabile complice. Si tratta del nipote 17 enne di Petre Lambru, il romeno di 57 anni, arrestato venerdì scorso L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Arrestata la donna che ha bruciato vivo il marito Svolta nell’omicidio Corona, la nipote ha confessato fermato Ventitreenne violenta cugina dodicenne a Rimini Omicidio a Dalmine, arrestato il figlio della vittima Strangola la moglie 90 enne affetta da ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 18 gennaio 2021)adPiceno,17per concorso in omicidio. Per l’assassinio avvenuto il 15 Gennaio scorso in via Soderini adPiceno, la Procura per i minori di Ancona haoggi , un probabile complice. Si tratta del nipote 17di Petre Lambru, il romeno di 57 anni, arrestato venerdì scorso L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Arrestata la donna che ha bruciato vivo il marito Svolta nell’omicidio Corona, la nipote ha confessatoVentitreviolenta cugina dodica Rimini Omicidio a Dalmine, arrestato il figlio della vittima Strangola la moglie 90affetta da ...

webmagazine24 : Uccisione ad Ascoli, fermato 17 enne per complicità - AnsaMarche : Ucciso ad Ascoli: fermato 17enne, concorso omicidio con zio. Per uccisione a coltellate ex collaboratore giustizia… -