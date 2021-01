“Ti stai innamorando?”. GF Vip, domanda a bruciapelo: Pierpaolo Pretelli mette Giulia Salemi alle strette (Di lunedì 18 gennaio 2021) Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono i grandi protagonisti del ‘Grande Fratello Vip’. Anche se non sono mancate grosse critiche nei loro confronti perché accusati di non essere sinceri, la loro relazione continua ad andare nel migliore dei modi. Nemmeno le dichiarazioni dei familiari di lui, sebbene abbiano un po’ scosso l’ex velino di ‘Striscia la Notizia’, sono state decisive per interrompere la conoscenza. E adesso il loro feeling sembra crescere a dismisura, giorno dopo giorno. La madre di Pierpaolo era stata una di coloro che avevano manifestato maggiori dubbi, non a caso aveva scelto il 31 dicembre per fargli pervenire i suoi pensieri. Cosa che aveva indispettito il figlio. Nelle scorse ore comunque i due gieffini sono stati molto vicini ed hanno iniziato a parlare di argomenti decisamente ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 18 gennaio 2021)sono i grandi protagonisti del ‘Grande Fratello Vip’. Anche se non sono mancate grosse critiche nei loro confronti perché accusati di non essere sinceri, la loro relazione continua ad andare nel migliore dei modi. Nemmeno le dichiarazioni dei familiari di lui, sebbene abbiano un po’ scosso l’ex velino di ‘Striscia la Notizia’, sono state decisive per interrompere la conoscenza. E adesso il loro feeling sembra crescere a dismisura, giorno dopo giorno. La madre diera stata una di coloro che avevano manifestato maggiori dubbi, non a caso aveva scelto il 31 dicembre per fargli pervenire i suoi pensieri. Cosa che aveva indispettito il figlio. Nelle scorse ore comunque i due gieffini sono stati molto vicini ed hanno iniziato a parlare di argomenti decisamente ...

LudovicaValerio : RT @PrelemiLover: P: “senti che ti stai innamorando?” G: “mi definisci l’innamoramento? Come fai tu a capire che ti stai innamorando di una… - rose93784886 : RT @PrelemiLover: P: “senti che ti stai innamorando?” G: “mi definisci l’innamoramento? Come fai tu a capire che ti stai innamorando di una… - rose93784886 : RT @PrelemiLover: P: “senti che ti stai innamorando?” G: “mi definisci l’innamoramento? Come fai tu a capire che ti stai innamorando di una… - infoitcultura : Pierpaolo Pretelli: 'Ti stai innamorando?' - edasbolat : RT @VioGiuli10: “Tu come capisci che ti stai innamorando?” “tu sei il mio primo pensiero e ultimo, leo e tu, ti cerco sempre, devo vedere… -