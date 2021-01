"Testate contro il muro, vado all'ospedale". Signorini non arriva alla fine. GF Vip, la situazione è precipitata (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il Grande Fratello Vip viene prolungato fino al 26 febbraio e per Alfonso Signorini e Canale 5 cominciano i guai. Dopo che Pierpaolo Pretelli e Maria Teresa Ruta hanno spifferato ai coinquilini la decisione della rete di rinviare la finale dall'8 al 26 febbraio, nella casa di Cinecittà la situazione precipita, con una vera e propria rivolta dei "veterani", i concorrenti in gara fin dalla prima sera che rischierebbero di trascorrere sotto i riflettori la somma record di 120 giorni. un terzo di anno. Il più duro ed esplicito, al momento, è Andrea Zelletta: "Io no, impazzisco. Veramente do le Testate contro il muro che vado all'ospedale. Non esiste…Mi sta venendo la claustrofobia, me ne vado". A condividere l'angoscia dell'ex tronista di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il Grande Fratello Vip viene prolungato fino al 26 febbraio e per Alfonsoe Canale 5 cominciano i guai. Dopo che Pierpaolo Pretelli e Maria Teresa Ruta hanno spifferato ai coinquilini la decisione della rete di rinviare la finale dall'8 al 26 febbraio, nella casa di Cinecittà laprecipita, con una vera e propria rivolta dei "veterani", i concorrenti in gara fin dprima sera che rischierebbero di trascorrere sotto i riflettori la somma record di 120 giorni. un terzo di anno. Il più duro ed esplicito, al momento, è Andrea Zelletta: "Io no, impazzisco. Veramente do leilcheall'. Non esiste…Mi sta venendo la claustrofobia, me ne". A condividere l'angoscia dell'ex tronista di ...

