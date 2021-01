Scuola, Cts dà ok a riapertura superiori in presenza (Di lunedì 18 gennaio 2021) Le scuole superiori possono riprendere in presenza nelle zone gialle e arancioni come previsto dal dpcm del 14 gennaio. È questa, a quanto si apprende, l’indicazione del Cts, convocato d’urgenza domenica mattina per un’ulteriore conferma sulla riapertura delle scuole. Gli esperti hanno ribadito collettivamente l’importanza della ripresa della Scuola in presenza ferma restando l’attenzione alla curva dei contagi. Se i governatori volessero prendere decisioni diverse e chiudere le scuole se ne assumeranno la responsabilità anche perché, hanno sottolineato gli esperti, stanno emergendo problematiche legate anche alla sfera psichica nella popolazione giovane in età scolare e anche negli studenti delle università”. Bonaccini: “Incertezza a discapito di studenti” “Mi permetto di osservare che sulla ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 18 gennaio 2021) Le scuolepossono riprendere innelle zone gialle e arancioni come previsto dal dpcm del 14 gennaio. È questa, a quanto si apprende, l’indicazione del Cts, convocato d’urgenza domenica mattina per un’ulteriore conferma sulladelle scuole. Gli esperti hanno ribadito collettivamente l’importanza della ripresa dellainferma restando l’attenzione alla curva dei contagi. Se i governatori volessero prendere decisioni diverse e chiudere le scuole se ne assumeranno la responsabilità anche perché, hanno sottolineato gli esperti, stanno emergendo problematiche legate anche alla sfera psichica nella popolazione giovane in età scolare e anche negli studenti delle università”. Bonaccini: “Incertezza a discapito di studenti” “Mi permetto di osservare che sulla ...

