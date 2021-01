Riscossione e accertamento rinviati al 31 gennaio: scadenze e atti inclusi nella proroga (Di lunedì 18 gennaio 2021) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2021, il Decreto-Legge n.3/2021 recante: “Misure urgenti in materia di accertamento, Riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari” prevede il rinvio al 31 gennaio 2021 delle scadenze dei termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Vediamo nel dettaglio quali sono le modifiche introdotte dal Decreto-legge. Tutte le novità fiscali della Legge di Bilancio 2021 Riscossione e accertamento: le ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 18 gennaio 2021) PubblicatoGazzetta Ufficiale n. 11 del 152021, il Decreto-Legge n.3/2021 recante: “Misure urgenti in materia di, nonché adempimenti e versamenti tributari” prevede il rinvio al 312021 delledei termini previsti per la notifica deglidi, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altritributari elencati dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Vediamo nel dettaglio quali sono le modifiche introdotte dal Decreto-legge. Tutte le novità fiscali della Legge di Bilancio 2021: le ...

Riscossione e accertamento rinviati al 31 gennaio: scadenze e atti inclusi nella proroga

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2021, il Decreto-Legge n.3/2021 recante: "Misure urgenti in materia di accertamento, LeggiOggi ...

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2021, il Decreto-Legge n.3/2021 recante: "Misure urgenti in materia di accertamento, LeggiOggi ...