Piazza Affari maglia rosa in Europa trainata da Stellantis

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 18 gennaio 2021) (Teleborsa) – Bilancio contrastato per i listini azionari europei, colpiti oggi da vendite diffuse, orfani oggi del fato di Wall Street chiusa per il Martin Luther King Day. In un panorama debole si mette in evidenza, invece, la borsa di Milanooggi dal debutto die con l’attenzione degli investitori che resta focalizzata sul voto decisivo in Senato sulla tenuta del Governo Conte. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,1%. L’Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,34%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,25%. Piccolo passo verso l’alto dello spread, che raggiunge quota +118 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 ...