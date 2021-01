Nintendo: nuovo profilo affaristico su Twitter (Di lunedì 18 gennaio 2021) Diamo il nostro benvenuto a “Nintendo Company Limited”, il nuovo profilo esclusivamente finanziario del colosso di Kyoto su Twitter Per quanto nebuloso si stia rivelando – almeno nell’immediato – il 2021 di Nintendo, ci incuriosisce la scelta di aprire un nuovo profilo ufficiale su Twitter. A sorprenderci maggiormente, tuttavia, è la natura puramente affaristica del nuovo account: i risultati finanziari e tutto ciò che concerne questo aspetto della Grande N saranno i protagonisti indiscussi dei nuovi post. L’account è già verificato. Per quanto la cosa ci tocchi relativamente, occasionalmente seguiamo l’industria videoludica anche dal punto di vista economico. Non solo: abbiamo un primo post in lingua inglese di cui parlare. Il ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 18 gennaio 2021) Diamo il nostro benvenuto a “Company Limited”, ilesclusivamente finanziario del colosso di Kyoto suPer quanto nebuloso si stia rivelando – almeno nell’immediato – il 2021 di, ci incuriosisce la scelta di aprire unufficiale su. A sorprenderci maggiormente, tuttavia, è la natura puramente affaristica delaccount: i risultati finanziari e tutto ciò che concerne questo aspetto della Grande N saranno i protagonisti indiscussi dei nuovi post. L’account è già verificato. Per quanto la cosa ci tocchi relativamente, occasionalmente seguiamo l’industria videoludica anche dal punto di vista economico. Non solo: abbiamo un primo post in lingua inglese di cui parlare. Il ...

