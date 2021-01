‘Ndrangheta, arrestate 49 persone: c’è anche il sindaco di Rosarno (Di lunedì 18 gennaio 2021) Un’operazione contro l’ndrangheta dei carabinieri di Reggio Calabria ha portato a 49 misure di custodia cautelare: tra esse anche quella al primo cittadino di Rosarno, Giuseppe Idà. Alle prime luci dell’alba della mattina di oggi, lunedì 18 gennaio, i carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria hanno dato il via a una grossa operazione contro l’ndrangheta denominata “Faust”. Il blitz è scattato a Rosarno, Polisterna e Anoia e nelle province di Messina, Vibo Valentia, Salerno, Matera, Brindisi, Taranto, Alessandria e Pavia. I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa a cui parteciperanno il Procuratore della Repubblica Giovanni Bombardieri e il Procuratore della Repubblica aggiunto Gaetano Calogero Paci. Ti potrebbe interessare anche -> Negava gli aiuti ... Leggi su ck12 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Un’operazione contro l’ndrangheta dei carabinieri di Reggio Calabria ha portato a 49 misure di custodia cautelare: tra essequella al primo cittadino di, Giuseppe Idà. Alle prime luci dell’alba della mattina di oggi, lunedì 18 gennaio, i carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria hanno dato il via a una grossa operazione contro l’ndrangheta denominata “Faust”. Il blitz è scattato a, Polisterna e Anoia e nelle province di Messina, Vibo Valentia, Salerno, Matera, Brindisi, Taranto, Alessandria e Pavia. I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa a cui parteciperanno il Procuratore della Repubblica Giovanni Bombardieri e il Procuratore della Repubblica aggiunto Gaetano Calogero Paci. Ti potrebbe interessare-> Negava gli aiuti ...

