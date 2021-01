Il Paradiso delle Signore oggi non va in onda: perché, il motivo (Di lunedì 18 gennaio 2021) perché Il Paradiso delle Signore oggi, lunedì 18 gennaio 2021, non va in onda su Rai 1? La soap opera Rai oggi non verrà trasmessa per lasciare spazio alla politica: alla Camera dei Deputati infatti ci saranno le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, in merito alla situazione politica (la crisi in atto dopo le decisioni di Matteo Renzi) e successivo dibattito. Quando torna Ma quando torna Il Paradiso delle Signore? Non temete: le puntate, se non ci saranno ulteriori cambiamenti, torneranno in onda già domani, 19 gennaio 2021. Streaming e tv Abbiamo visto perché Il Paradiso delle Signore ... Leggi su tpi (Di lunedì 18 gennaio 2021)Il, lunedì 18 gennaio 2021, non va insu Rai 1? La soap opera Rainon verrà trasmessa per lasciare spazio alla politica: alla Camera dei Deputati infatti ci saranno le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, in merito alla situazione politica (la crisi in atto dopo le decisioni di Matteo Renzi) e successivo dibattito. Quando torna Ma quando torna Il? Non temete: le puntate, se non ci saranno ulteriori cambiamenti, torneranno ingià domani, 19 gennaio 2021. Streaming e tv Abbiamo vistoIl...

