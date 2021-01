Il Governo farà un appello alla responsabilità. Zingaretti: “Chiederemo la fiducia per dovere, non per diritto” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il Governo farà un appello alla responsabilità in Parlamento “alla luce del sole” e chiederà la fiducia. E’ quanto ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, durante la direzione del partito di ieri. “I punti di riferimento del Pd sono: rifiutare ipotesi di coinvolgimento di destra nazionalista e populista, strada non percorribile e accettabile – ha spiegato il leader dem – Garantire trasparenza all’interno di un percorso parlamentare. Questo è un Governo parlamentare non figlio di un diretto mandato elettorale ed è il Parlamento a doversi esprimere”. “Nel Parlamento – ha ribadito Zingaretti – faremo appello affinché tutti si assumano le proprie responsabilità per difendere ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ilunin Parlamento “luce del sole” e chiederà la. E’ quanto ha detto il segretario del Pd, Nicola, durante la direzione del partito di ieri. “I punti di riferimento del Pd sono: rifiutare ipotesi di coinvolgimento di destra nazionalista e populista, strada non percorribile e accettabile – ha spiegato il leader dem – Garantire trasparenza all’interno di un percorso parlamentare. Questo è unparlamentare non figlio di un diretto mandato elettorale ed è il Parlamento a doversi esprimere”. “Nel Parlamento – ha ribadito– faremoaffinché tutti si assumano le proprieper difendere ...

