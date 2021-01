I complotti sono sintomo di irrazionalità | la democrazia può sopravvivere così?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 gennaio 2021) di Stefano Manganini Nel suo La Società aperta e i suoi Nemici, Karl Popper sosteneva che le teorie della cospirazioneil risultato della secolarizzazione religiosa. Il progresso e uno sviluppo basato sul paradigma capitalista hanno ampiamente modificato gli stili di vita tradizionali, lasciando l’essere umano a dover interpretare la realtà senza l’ausilio dei grandi schemi di comprensione del mondo, come appunto la religione. Ed è proprio in questa mancanza di comprensione del mondo che le teorie cospiratorie trovano terreno fertile per riprodursi, offrendo una comprensione del mondo estremamente semplificata,illogica da sembrare più logica della complessissima realtà che ci troviamo a vivere. L’evoluzione della nostra specie è stata costellata di schemi di comprensione quasi fantascientifici per spiegare l’inspiegabile, come il Sole che ...